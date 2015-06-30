Минобороны потребует вернуть льготы семьям погибших участников боевых действий
09:54, 30 июня 2015Финансы
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Министерство обороны обратится к правительству с инициативой вернуть отмененные льготы членам семей погибших участников боевых действий.
Минобороны инициирует возврат льгот семьям погибших воинов АТО / Фото УНИАН
Об этом сообщила начальник управления коммуникации и прессы Минобороны Оксана Гаврилюк.
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«В ходе встречи с женами и матерями бойцов в Закарпатской области, погибших во время проведения АТО в Донецкой и Луганской областях Украины, министр обороны Степан Полторак сообщил, что уже в ближайшее время Минобороны обратится к правительству с инициативой вернуть отмененные льготы членам семей погибших участников боевых действий», - отметила она.
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