Минобороны потребует вернуть льготы семьям погибших участников боевых действий

Об этом сообщила начальник управления коммуникации и прессы Минобороны Оксана Гаврилюк.

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«В ходе встречи с женами и матерями бойцов в Закарпатской области, погибших во время проведения АТО в Донецкой и Луганской областях Украины, министр обороны Степан Полторак сообщил, что уже в ближайшее время Минобороны обратится к правительству с инициативой вернуть отмененные льготы членам семей погибших участников боевых действий», - отметила она.