В Греции для пенсионеров откроют тысячу банковских отделений

Остальные операции с наличными для греческих банков и дальше запрещены до 6 июля, такое решение правительство приняло 28 июня для предотвращения обвала банковской системы, передает радио "Свобода".

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Греция 30 июня официально вступает в дефолт по кредитам, предоставленным Международным валютным фондом, также сегодня истекает срок действия программы спасения греческой экономики, принятой МВФ и ЕС.

Кредит в сумме $1,8 млрд должен быть погашен до 18:00 по времени Вашингтона (это 1:00 1 июля по киевскому времени).

Показатели фондовых бирж мира от Нью-Йорка до Токио дальше падают на фоне ожиданий неизбежного дефолта Греции.

Президенты США Барак Обама и Франции Франсуа Олланд 29 июня призвали возобновить переговоры по пакету финансовой помощи и реформ для Греции.