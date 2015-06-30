В Госдуме обдумывают санкции против Канады - "наиболее антироссийского государства"

11:14, 30 июня 2015
Финансы
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"Нам нужно разработать комплекс мер по отношению к Канаде", - считают в ГД.

Россия думает, чем ответить Канаде на усиление санкций / lenta-ua.net

Глава международного комитета Госдумы России Алексей Пушков предлагает разработать комплекс ответных мер на санкции, которые ввела Канада против РФ, передает РИА "Новости".

Правительство Канады расширило санкционный список против России, включив в него трех граждан РФ и 14 юридических лиц, в том числе "Газпром", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть".

Читайте такжеПод дополнительные экономические санкции Канады попали "Газпром" и "Транснефть""Нам нужно разработать комплекс мер по отношению к Канаде. Канада является наиболее антироссийским государством сегодня, пожалуй, и в западном альянсе принадлежит к группе наиболее антироссийских государств и, безусловно, в "Большой семерке". Мы знаем премьер-министра Канады, который говорил о том, что Россия вообще не может никогда быть членом этой организации, то есть, который развивал этот тезис о необратимости конфронтации между Россией и Западом ", — сказал Пушков на заседании Госдумы.

"Я не думаю, что у нас не найдется возможности принять ответные меры в отношении Канады, которые покажут, что мы не готовы принимать ограничительные меры в свой адрес и не отвечать на них взаимностью", — подчеркнул депутат.

По его мнению, правительство Канады "стремится повысить свою весьма малозаметную роль в международных делах, свой объективный недостаток веса и авторитета повышенной активностью в области санкционной политики".

Западные страны с марта 2014 года уже несколько раз вводили санкции против России. В марте 2015 года был расширен санкционный список США, а в июне — санкционный список Канады. Кроме того, 22 июня главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге продлили действие экономических санкций до 31 января 2016 года.

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