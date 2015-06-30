Завтра произойдет дефолт Греции - западные СМИ

Об этом сообщают, в частности, агентство Reuters и издание Wall Street Journal, пишет Европейская правда.

Известно, что МВФ уже продлевал срок выплат данного транша – по программе помощи Греции она должна была осуществить эти выплаты в начале июня. Дальнейшее продление срока не является возможным.

В то же время, Греция заявляет, что не обладает свободными средствами к тому же, банки страны, которые имели бы осуществить платеж, на этой неделе закрыты из-за кризиса.

Греция находится на пороге дефолта. В связи с этим местное правительство ввело с 29 июня ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить отток капитала из страны. В частности, граждане Греции имеют право снимать со своего карточного счета в банкоматах до 60 евро на день. В понедельник банки и греческая биржа остались закрытыми.

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Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил с идеей проведения в его стране 5 июля референдума относительно одобрения или отказа от «ультиматума», который Афины получили от европейских лидеров в вопросе погашения долгов перед кредиторами. Речь идет прежде всего о существенном сокращении расходов бюджета.

Ультиматум от европейских лидеров, главным образом Германии и Франции, заключается в том, что в случае, если выход из греческого кризиса не будет найден в течение пяти дней, для Греции станет неизбежным выход из еврозоны. Греция до 30 июня включительно должна заплатить МВФ 1 миллиард 600 миллионов евро по полученным ранее кредитам.

Читайте такжеЦипрас намекнул на свою отставку в случае согласия греков на помощь от ЕСЕвропейские партнеры Греции обвинили правительство в Афинах в одностороннем прекращении переговоров с кредиторами и отсутствии воли к компромиссу. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подверг критике правительство Греции за "эгоистическую" позицию на переговорах с кредиторами и призвал греков поддержать на референдуме 5 июля предложения международных кредиторов, чтобы избежать коллапса греческого финансового сектора и выхода страны из Еврозоны.