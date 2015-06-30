Рада сделала первый шаг к реформе госзакупок

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующий законопроект (№2087а) проголосовали 270 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отметил, что этот законопроект предусматривает, что он будет применяться ко всем заказчикам и закупкам товаров, работам и услугам при условии, что стоимость закупки товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 200 тысяч гривень, а работ – 1,2 млн гривень (в ныне действующем законе предусмотрено, что закон применяется ко всем заказчикам и закупкам товаров, работам и услугам при условии, что стоимость предмета закупки (без учета налога на добавленную стоимость), товара (товаров), услуги (услуг) равна или превышает 100 тыс. грн, а работ - 1 млн грн).

По словам Нефедова, эти изменения не позволят затягивать торги, а именно: предусматривают недопущение обжалования документации конкурсных торгов в последний день перед раскрытием, что иногда затягивает закупку лекарств.

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Законопроектом предлагается усилить прозрачность тендеров в сфере государственных закупок путем: снятия запрета раскрытия содержания поданных предложений; ознакомления с содержанием документа, содержащего информацию о цене; обнародования протокола оценки предложений конкурсных торгов, а также урегулировать вопросы применения норм относительно обжалования процедур закупки в части предотвращения умышленного блокирования торгов.

Вместе с тем предлагается: упростить участие в процедурах закупки путем отмены необходимости всем участникам предоставлять документы, подтверждающие соответствие требованиям, определенным в статье 17 закона; повысить стоимостной предел по применению норм закона для закупки товаров и услуг до 200 тыс. грн, а работ – 1 200 тыс. грн; повысить стоимостной предел для применения процедуры запроса ценовых предложений до 500 тыс. грн; сократить некоторые функции уполномоченного органа; устранить правовую коллизию в части сроков внесения изменений в конкурсную документацию; урегулировать вопросы письменного подтверждения документов, представляемых для обнародования заказчиками; предоставить возможность вносить изменения в запрос ценовых предложений; урегулировать вопрос закупки услуг по централизованному снабжению тепловой энергии, централизованному водоснабжению и водоотводу и тому подобное.

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Также предлагается внести изменения что касается уточнения понятия эксклюзивных и специальных прав, а также сокращения перечня исключений при осуществлении закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что «принятие проекта закона позволит создать условия для преодоления коррупции, будет способствовать имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, усовершенствовать правила осуществления государственных закупок, оптимизировать функции уполномоченного органа в сфере государственных закупок».