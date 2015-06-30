Гривня торгуется на межбанке по 21,10 за доллар
12:37, 30 июня 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,47/23,57 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 21,0734 грн/долл. / Фото dt.ua
В понедельник, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,00/21,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,47/23,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3780 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0734 грн/долл., к этому часу заключено 38 сделок на сумму 14,34 млн долл.
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