Гривня торгуется на межбанке по 21,10 за доллар

В понедельник, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,00/21,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,47/23,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3780 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0734 грн/долл., к этому часу заключено 38 сделок на сумму 14,34 млн долл.