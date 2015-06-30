65% греков готовы согласиться на условия ЕС – Stratfor

Об этом говорится в исследовании агентства Stratfor, опубликованное сегодня, 30 июня.

Аналитик Stratfor сообщает, что в настоящее время в Афинах настроение жителей не протестное, а очень мрачное. Греки не могут забрать свои деньги из банков, и они сталкиваются с запутанной ситуацией, что же может случиться до конца недели. Опросы общественного мнения показывают, что около 65 процентов жителей проголосуют за то, чтобы остаться в зоне евро. Голосование "За" сможет помочь избежать катастрофы в последний момент.

Читайте такжеЦипрас намекнул на свою отставку в случае согласия греков на помощь от ЕСКак сообщалось, банки Греции с понедельника будут закрыты на неделю.

Власть также ввела лимит на снятие наличных в банкоматах до 60 евро в день. Фондовая биржа останется закрытой.

30 июня Греция должна погасить 1 млрд 600 млн евро долга перед МВФ, но не имеет этих средств и ранее надеялась получить их от кредиторов. Невозврат долга фактически будет означать дефолт Греции.