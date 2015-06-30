Греция вернулась к переговорам

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, в ходе идущих переговоров между официальными Афинами и Брюсселем была предпринята попытка достигнуть согласия по срокам оказания помощи Греции для предотвращения надвигающегося дефолта, до которого, по словам официального представителя греческого правительства, остались считанные часы.

"Достигнут некоторый прогресс", - заявил чиновник, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предоставил официальным Афинам 11 часов на принятие условий, которые могут предотвратить надвигающийся обвал, угрожающий дальнейшему пребыванию Греции в составе Евросоюза, но до сих пор не получил официального ответа от нынешнего правительства Греции, состоящего из представителей левых партий.