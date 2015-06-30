Пенсии участников боевых действий освободят от налогов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 285 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс Украины нормой, согласно которой не облагаются налогом пенсии, которые выплачиваются участникам боевых действий Второй мировой войны, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» от 28 декабря 2014 года № 71-VIII (вступил в силу с 01.01.2015 года) внесены изменения в указанный пункт и установлено, что налогообложению подлежат суммы пенсий (включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых плательщиком налога из Пенсионного фонда Украины или бюджета согласно закону, если их размер превышает три размера минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, - в части такого превышения.

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Учитывая размер минимальной заработной платы, установленный Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год", налогообложению подлежит сумма пенсии, которая превышает 3654 грн. Ставка налога составляет 15 процентов от объекта налогообложения в размере от 3654 грн. до 12180 грн., и 20 процентов – к объекту налогообложения в размере более 12180 грн.