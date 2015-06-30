Гривня может обесцениться на 20% после реструктуризации украинских долгов – эксперт

Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции.

По словам эксперта, возможны три варианта завершения переговоров с кредиторами о частичной реструктуризации украинских долгов: первый - договориться с кредиторами, второй - не договориться и продолжать переговоры, третий - не договариваться с кредиторами и при этом не выплачивать внешние обязательства. При этом, как отметил Устенко, на выходе у первого и второго сценария - технический дефолт, у третьего - полномасштабный дефолт Украины.

«Технический дефолт будет с вероятностью 90%. Технический дефолт имеет целый ряд негативных последствий. Все зависит от того, чем закончатся переговоры с кредиторами – будет ли списана часть долга или просто продлены сроки. Но при любом раскладе, при техническом дефолте, я не вижу особых причин паниковать. Я бы допустил корректировку курса гривни в пределах 20%. Речь о разах точно не идет, по крайней мере до конца этого года», - сказал он.

При широкомасштабном дефолте, как отметил Устенко, корректировка курса национальной валюты зависит от способности украинских властей «удержать» ситуацию. «Полномасштабный дефолт не выгоден не только Украине - украинским гражданам и украинской власти. Он не выгоден и кредиторам Украины. Поэтому вероятность широкомасштабного дефолта незначительная – до 10%», - добавил он.

Также эксперт считает, что инфляция и при техническом, и при классическом дефолте может ускоряться. «При техническом дефолте она вряд ли сильно увеличится, поскольку у нас инфляция и без того высокая – на уровне 50%. Все зависит от того, насколько податливым будет Национальный банк Украины и будет ли он по просьбе Министерства финансов монетизировать дефицит государственного бюджета путем печатания денег», - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что и при техническом, и при обычном дефолте Украина лишается возможности выхода на внешние рынки капитала. «Вопрос только в сроках: при техническом дефолте это на 2-3 года, при полном дефолте – свыше 10 лет. Но как при первом, так и при втором раскладе украинский частный сектор не сможет занимать деньги для своего развития, как он это делал раньше», - сказал Устенко.

Помимо этого, среди вероятных последствий технического или классического дефолта он выделил рост бюджетного дефицита до уровня выше прогнозируемых на конец этого года 9% ВВП, ограничение притока инвестиций ниже ожидаемого по итогам этого года 2 млрд долл. и снижение золотовалютных резервов НБУ ниже его прогноза на конец этого года на уровне около 10 млрд долл. Как результат, по словам эксперта, нашу страну ожидает ухудшение перспектив экономического роста, высокий уровень безработицы и социальное напряжение.

«С позитивной точки зрения - МВФ продолжит с нами сотрудничать. При техническом дефолте у нас остается только один источник покрытия дефицита бюджета – это международные финансовые институции. Фактически мы будем находиться на голодном пайке 2-3 года. А это означает, что кто бы ни находился у власти в Украине, у него не будет другого выхода, кроме как активно проводить реформы, позволяющие снизить расходную часть и увеличить доходную часть госбюджета. Речь идет, прежде всего, о борьбе с коррупцией», - подчеркнул Устенко.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов в ходе переговоров обращался через СМИ или посредников к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

25 июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

В Вашингтоне 30 июня состоится встреча в трехстороннем формате с участием делегации Министерства финансов Украины, Международного валютного фонда и Комитета кредиторов, результатом которой будет выработка позиций сторон и ответ Украины на предложения кредиторов.