Греция подтвердила, что не сможет выплатить долги МВФ

Как передает радио "Свобода", такое заявление прозвучало на фоне сообщений, что премьер Греции Алексис Ципрас пытается заключить соглашение с кредиторами.

Кредит в сумме 1,8 млрд долл. должен быть погашен до 18:00 по вашингтонскому времени (это 01:00 1 июля по киевскому времени).

По сообщению греческих должностных лиц, Ципрас разговаривал с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Центрального банка ЕС Марио Драги и президентом Европарламента Мартином Шульцем.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 30 июня, что "двери для переговоров открыты", но отметила, что не знает о каком-либо прорыве в переговорах с Грецией.

Глава греческого правительства призвал жителей страны отвергнуть требования международных кредиторов на референдуме, который должен состояться 5 июля.

Европейские лидеры предупредили, что отказ от условий кредиторов будет означать выход Греции из зоны евро.

Греция 30 июня официально вступает в дефолт по кредитам, предоставленным Международным валютным фондом, также сегодня заканчивается срок действия программы спасения греческой экономики, принятой МВФ и ЕС.