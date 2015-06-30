Реальные доходы украинцев за год уменьшились на 23,5% - Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на своем сайте.

"В І квартале 2015 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 6,2%. Имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 4,2%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, уменьшился на 23,5%", - говорится в сообщении.

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В Госстате отметили, что имеющийся доход в расчете на одно лицо за І квартал 2015 года составлял 6297,6 грн., что на 276,4 грн. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

"Расходы населения в І квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 12,4%. Прирост сбережений составил 2104 млн. грн.", - говорится в отчете ведомства.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко считает главным вызовом для страны коррупцию.

«Если говорить о главном внутреннем вызове, по моему мнению, им остается коррупция», - сказал Порошенко.

"Я хотел бы в этом контексте назвать еще бедность, но ясно, что первопричиной низкого уровня жизни подавляющего большинства украинцев является тотальная коррумпированность государственного аппарата, сферы государственных услуг, некомпетентность и неэффективность государственного управления", - добавил президент.