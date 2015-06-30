Платежный баланс Украины за пять месяцев сведен с дефицитом $1,8 миллиарда

Платежный баланс Украины в январе-мае 2015 года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 1,789 млрд долл., что почти в 2 раза меньше дефицита на уровне 3,496 млрд долл. за аналогичный период 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в том числе в мае платежный баланс сведен с профицитом в 320 млн долл., но этот показатель в три раза ниже профицита годом ранее на уровне 1,013 млрд долл.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 5,6 раза – до 345 млн долл., в том числе в мае дефицит составил 10 млн долл.

Счет операций с капиталом платежного баланса за 5 месяцев сведен с профицитом на уровне 248 млн долл., что в 20,7 раза выше профицита за 5 месяцев предыдущего года, в том числе в мае сальдо счета было нулевым.

Финансовый счет платежного баланса в январе-мае сведен с профицитом на уровне 1,692 млрд долл., что на 126 млн долл., или на 8,1%, больше показателя за январь-май 2014 года, в том числе в мае по счету зафиксирован дефицит на уровне 330 млн долл.

По информации регулятора, чистый отток прямых иностранных инвестиций (сальдо) в январе-мае составил 774 млн долл., в том числе в мае отток составил 363 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-апреле 2015 года сведен с дефицитом 2,106 млрд долл., что в 2,1 раза меньше дефицита в 4,509 млрд долл. по итогам января-апреля 2014 года.

В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам 2013 года.