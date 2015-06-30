Правительство будет финансировать все выплаты переселенцам только через "Ощадбанк"

Правительство Украины будет осуществлять новые денежные выплаты вынужденным переселенцам, а также выплаты, действие которых продлевается, исключительно через отделения "Ощадбанка", тогда как ранее переселенцы могли выбирать самостоятельно банк, в котором хотят обслуживаться.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

По его словам, перевод переселенцев на обслуживание в госбанке будет проходить в течение полугода, и по истечении этого срока Государственная казначейская служба будет осуществлять все указанные платежи именно через "Ощадбанк".

“У нас в этом месяце должны обратиться на переоформление помощи около 40 тыс. семей”, - сказал Мущинин, добавив, что переселенцы могут обращаться на переоформление выплат в “единое окно” в отделениях “Ощадбанка”.

По словам заместителя министра финансов Украины Романа Качура, присутствовавшего на брифинге, количество учреждений, куда переселенцы смогут обратиться за переоформлением помощи, за счет привлечения “Ощадбанка” увеличится втрое.

“Кроме того, учитывая ситуацию на финансовом рынке, данная схема будет наиболее безопасной для получения помощи”, - сказал Качур.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом был сделан выбор в пользу “Ощадбанка”, он отметил, что правительство делало свой выбор, анализируя госбанки.

“Выбор был сделан в пользу наибольшей сети”, - сказал Качур.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовой помощи, выплаченной вынужденным переселенцам из Донбасса и Крыма, в январе-июне текущего года составил 1,63 млрд грн.