Денежные переводы в Украину сократились на 33%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в том числе через корсчета банков за этот период поступило 464 млн долл., что на 161 млн долл., или на 25,8%, меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Через международные платёжные системы поступило 422 млн долл., что на 285 млн долл., или на 40,3%, меньше, чем годом ранее.

Неформальными каналами поступило 148 млн долл., что на 67 млн долл., или на 31,2%, меньше показателя за первый квартал 2014 года.

Из полученных средств оплата труда составила 708 млн долл., что на 336 млн долл., или на 32,2%, меньше показателя предыдущего года.

В разрезе стран наибольший объем средств в размере 226 млн долл. или 25,5% общего объема традиционно поступил из России. При этом, по сравнению с первым кварталом 2014 года объем переводов из РФ сократился на 51,7%, или на 242 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2014 году составил 6,489 млрд долл. США, что на 2,048 млрд долл., или на 24%, меньше показателя за 2013 год.