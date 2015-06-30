Гривня укрепилась почти до 21 за доллар

Во вторник, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,02 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,51/23,52 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0052 грн/долл., к этому часу заключено 467 сделки на сумму 415,11 млн долл.