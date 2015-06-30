Нацбанк укрепил официальную гривню до 21 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2100.5219 (30 июня – 2101.5358)

100 EUR – 2350.2740 (30 июня – 2354.1404)

10 RUR – 3.7616 (30 июня – 3.8340)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,02 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,51/23,52 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0052 грн/долл., к этому часу заключено 467 сделки на сумму 415,11 млн долл.