Греция вовремя не выплатила долг перед МВФ
02:33, 01 июля 2015Финансы
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Греция не перевела Международному валютному фонду очередной платеж в размере 1,5 млрд евро, что практически означает признание дефолта по долговым обязательствам.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда, сообщает Украинская Правда.
По словам директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса, власти Греции направили запрос об отсрочке данного платежа, который будет рассмотрен Исполнительным советом МВФ.
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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Греции Янис Варуфакис подтвердил, что его страна не сможет в течение нескольких часов выплатить долги Международному валютному фонду.
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