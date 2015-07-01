Греция вовремя не выплатила долг перед МВФ

Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда, сообщает Украинская Правда.

По словам директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса, власти Греции направили запрос об отсрочке данного платежа, который будет рассмотрен Исполнительным советом МВФ.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Греции Янис Варуфакис подтвердил, что его страна не сможет в течение нескольких часов выплатить долги Международному валютному фонду.