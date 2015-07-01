Еврогруппа отказала Греции в продолжении программы финпомощи

После завершения телефонных переговоров вчера вечером глава фискального ведомства Словакии Петер Казимир написал в "Твиттере", что "продолжение прежней программы помощи Греции невозможно". Такого же содержания сообщение поступило и от министра финансов Финляндии Александра Стубба, сообщает DW.COM.

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Ранее в офисе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса сообщили, что Афины намерены заключить соглашение с кредиторами сроком на 2 года в рамках Европейского стабилизационного фонда ESM. Новая программа финансовой помощи должна покрыть все финансовые потребности Греции и содержать положения о реструктуризации греческих долгов, заявил греческий премьер. "Греция остается за столом переговоров", - говорится в его заявлении.

Новое предложение греческого правительства поступило за считанные часы до окончания срока действия второй программы финансовой помощи 30 июня. Это предложение ничего не изменит в окончании срока действия этой программы, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

После короткого совещания с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем Ангела Меркель объявила: "Перед референдумом (в Греции 5 июля - Ред.) немецкая сторона не может обсуждать ни один запрос", подчеркнула канцлер.

Ранее Ангела Меркель заявляла, что греческий народ имеет легитимное право проводить референдум и результат народного волеизъявления будет признан.