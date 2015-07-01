Еврогруппа отказала Греции в продолжении программы финпомощи
Министры финансов стран еврозоны продолжат сегодня консультации, но уже решили не продолжать программу финпомощи, которую попросила Греция.
После завершения телефонных переговоров вчера вечером глава фискального ведомства Словакии Петер Казимир написал в "Твиттере", что "продолжение прежней программы помощи Греции невозможно". Такого же содержания сообщение поступило и от министра финансов Финляндии Александра Стубба, сообщает DW.COM.
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Ранее в офисе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса сообщили, что Афины намерены заключить соглашение с кредиторами сроком на 2 года в рамках Европейского стабилизационного фонда ESM. Новая программа финансовой помощи должна покрыть все финансовые потребности Греции и содержать положения о реструктуризации греческих долгов, заявил греческий премьер. "Греция остается за столом переговоров", - говорится в его заявлении.
Новое предложение греческого правительства поступило за считанные часы до окончания срока действия второй программы финансовой помощи 30 июня. Это предложение ничего не изменит в окончании срока действия этой программы, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.
После короткого совещания с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем Ангела Меркель объявила: "Перед референдумом (в Греции 5 июля - Ред.) немецкая сторона не может обсуждать ни один запрос", подчеркнула канцлер.
Ранее Ангела Меркель заявляла, что греческий народ имеет легитимное право проводить референдум и результат народного волеизъявления будет признан.