В России начала действовать "амнистия капиталов"

Соответствующий закон президент страны Владимир Путин подписал 8 июня 2015 года, сообщает ТАСС.

Закон, в частности, предусматривает фактическую амнистию капиталов по ряду статей Уголовного кодекса, в их числе уклонение от исполнения обязанностей по репатриации валютной выручки, от уплаты таможенных платежей, от уплаты налогов, взимаемых с физлиц и юрлиц, а также сокрытие денежных средств или имущества, с которых должны платиться налоги.

Читайте также Путин объявил в России амнистию офшорным деньгамАмнистия будет заключаться в возможности однократно задекларировать зарубежное имущество. Декларация будет предоставляться в налоговые органы, на нее сохраняется режим налоговой тайны.

Содержание такой декларации не может быть передано госорганам, не может быть основанием для возбуждения уголовного дела или использоваться как доказательство по уголовному делу.

Кроме того, этот механизм позволяет физлицам оформить в свою собственность имущество, ранее переданное номинальным владельцам. Перевод зарубежного имущества в Россию при этом будет освобождаться от налогообложения.

Амнистия коснется только нарушений, которые были совершены до 1 января 2015 года.