Российский рубль дешевеет из-за падения цен на нефть

Рубль дешевеет в начале первых июльских торгов вслед за нефтью и в условиях возможного снижения активности экспортеров после уплаты июньских налогов, при этом против играют также покупки валюты Центробанком и сезонная конвертация дивидендных выплат.

Об этом сообщает Рейтер.

К 10.10 по киевскому времени котировки доллар/рубль расчетами "завтра" на Московской бирже были вблизи 55,55, почти на полпроцента выше предыдущего закрытия.

К этому времени пара евро/рубль оценивалась в 61,82 рубля, на треть процента выше предыдущего закрытия.

Баррель Brent оценивается в $62,78, почти на 1,3 процента ниже вчерашнего закрытия.

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Неблагоприятным для рубля фактором остается покупка валюты Центробанком на внутреннем рынке для пополнения резервов - с середины мая по 29 июня регулятор купил почти $6 миллиардов.