В январе-апреле госдолг вырос почти на 30%

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, опубликованном на сайте регулятора.Рост государственного и гарантированного государством долга - на 28,8% в январе-апреле по сравнению с началом года - до 1,417 трлн грн на 1 мая обусловлен значительными внешними заимствованиями и курсовой переоценкой валютной части долга.

Одновременно НБУ отмечает, что в марте и в апреле объем долга снизился вследствие укрепления курса гривни после его существенного падения в феврале, а также в результате превышения объема выплат по внутреннему и внешнему гарантированному долгу над объемом новых заимствований.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2015 года составил 67,347 млрд долл., что на 2,322 млрд долл., или на 3,6%, больше показателя на начало месяца.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в апреле снизилась на 107 млрд грн, или на 7%, - до 1,417 трлн грн.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.