МВФ требует лишить аграрных олигархов льготных 30 млрд гривень

Об этом депутатам напомнил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше на заседании комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

"В соответствии с положениями Меморандума об экономической и финансовой политике, подписанного с МВФ, предусмотрено с 1 января 2016 распространение действия общего режима налогообложения НДС на весь сельскохозяйственный сектор в соответствии с международной практикой", - сказал он

Ваше отметил, что в условиях военного конфликта на востоке страны и переговоров с кредиторами по реструктуризации внешнего займа каждая сторона должна сделать свой вклад, чтобы поддержать экономику. "Вклад сельскохозяйственной отрасли в ВВП страны составляет 10%, но только 1% налоговых поступлений генерируется отраслью. Такой низкий показатель уплаты налогов связан с использованием спецрежима по НДС, от которого получает преимущества только крупный бизнес", - сказал представитель МВФ.

При этом представитель фонда подчеркнул, что различные налоговые льготы для аграриев обходятся бюджету в 30 млрд грн.

"У нас есть текущий проект меморандума, который является основой для второго транша. Это те обязательства, которые взяло на себя правительство. Одно из этих обязательств касается системы НДС в сельском хозяйстве", - сказал Ваше в ходе комитетских слушаний.

Ваше заверил, что отмена налоговых льгот для аграриев не приведет к потере их конкурентоспособности на мировом рынке. "Есть страны, в которых сельское хозяйство не субсидируется вообще или субсидируется незначительно. Например, Чили, Новая Зеландия, есть достаточно стран, где субсидии меньшие", - сказал Ваше.

Представителя МВФ поддержала заместитель министра финансов Украины Елена Макеева. По ее словам, вместе с отменой льготного налогообложения министерство считает необходимым внедрить адресные целевые дотации для сельхозпроизводителей. "Мы соглашаемся, что необходимо обеспечивать адресную целевую поддержку сельскохозяйственных производителей. С целью предоставления такой поддержки целесообразно закрепить на законодательном уровне систему целевых дотаций", - сказала Макеева.

Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

От действующего спецрежима выгоду на данный момент получает в первую очередь крупный бизнес. В частности, по информации Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, более 3% предприятий обрабатывает почти половину площадей сельхозугодий, доля агрорынка.