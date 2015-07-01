Греция готова принять предложения кредиторов с изменениями

12:54, 01 июля 2015
Финансы
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил принять условия от кредиторов страны, чтобы положить конец противостоянию относительно программы спасения, но при определенных условиях.

REUTERS

Предложение содержится в письме от премьер-министра Ципраса от 30 июня кредиторам страны, которое есть в наличие у Bloomberg.

Ранее в офисе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса сообщили, что Афины намерены заключить соглашение с кредиторами сроком на 2 года в рамках Европейского стабилизационного фонда ESM.

Новая программа финансовой помощи должна покрыть все финансовые потребности Греции и содержать положения о реструктуризации греческих долгов, заявил греческий премьер.

"Греция остается за столом переговоров", - говорится в его заявлении.

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