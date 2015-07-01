Греция готова принять предложения кредиторов с изменениями

Предложение содержится в письме от премьер-министра Ципраса от 30 июня кредиторам страны, которое есть в наличие у Bloomberg.

Ранее в офисе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса сообщили, что Афины намерены заключить соглашение с кредиторами сроком на 2 года в рамках Европейского стабилизационного фонда ESM.

Новая программа финансовой помощи должна покрыть все финансовые потребности Греции и содержать положения о реструктуризации греческих долгов, заявил греческий премьер.

"Греция остается за столом переговоров", - говорится в его заявлении.