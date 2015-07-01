Рада запретила требовать документы при обмене валют

Верховная Рада запретила требовать удостоверение личности при купле-продаже иностранной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, такая норма содержится в Законе “О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”, за который проголосовали 248 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

Эта норма была предусмотрена в законопроекте № 1088, и она осталась ко второму чтению, то есть не была изъята при подготовке ко второму чтению, хотя не озвучивалась сегодня в сессионном зале ВР.

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Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты населением в июне составила 174 млн долл., сказал журналистам директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко.

Представитель НБУ отметил, что население продает банкам больше валюты, чем покупает, что свидетельствует о стабилизации на наличном валютном рынке. «За июнь банки приобрели у населения 214 млн долл., продали - 40 млн долл., сальдо - 174 млн долл.», - сказал Пономаренко.