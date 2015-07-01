Рада отменила кассовые аппараты для бизнеса с доходом до миллиона в год

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, согласно которым регистратор расчетных операций (РРО) не применяется к плательщикам единого налога первой группы и второй, третьей групп - физических лиц-предпринимателей независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых на протяжении календарного года не превышает 1 млн грн.

По словам Южаниной, в случае превышения, РРО применяется к такому плательщику налога обязательно.

"Применение РРО начинается с первого числа месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения", - подчеркнула Южанина.

По ее словам, РРО не будет применяться при операциях купли-продажи иностранной валюты, если такие операции выполняются в кассах уполномоченных банков.

Она отметила, что законом все субъекты хозяйствования освобождены от необходимости хранения ежедневного фискального отчетного чека в книге учета расчетных операций контрольных лент в течение 3-х лет.

Как сообщила Южанина, в законе предусмотрено, что при проверке кассовой дисциплины таких предпринимателей "может быть несоответствие имеющихся наличных средств в ящике кассы в сумме, зафиксированной в отчете".

По ее словам, отменяется пятикратный размер финансовой ответственности за нарушение закона о РРО.

Законом предусмотрено, что сервисные центры обязаны проводить техническое обслуживание РРО без распломбирования для того, чтобы не собирать за каждую новую пломбу по 50 грн.

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Как отметила председатель комитета, сервисные центры обязаны в течение 7 дней со дня принятия РРО в ремонт ввести в эксплуатацию должным образом зарегистрированный на субъект хозяйствования резервный РРО.

По ее словам, введена финансовая ответственность сервисных центров за нарушение сроков гарантийного ремонта РРО и не введение в эксплуатацию резервного РРО.

Как заявила Южанина, не нужно никаких политических спекуляций вокруг данного закона, поскольку “мы удовлетворяем почти всю вторую группу предпринимателей таким решением”.

Она отметила, что во второй группе “у нас 600 тысяч предпринимателей, и это те люди, которые вышли к стенам Верховной Рады”.

По ее словам, по статистическим данным, предоставленным Государственной фискальной службой, объем задекларированных доходов предпринимателями второй группы составляет за 2014 год 720 тыс. грн.

В проекте была учтена поправка министра финансов Натальи Яресько поручить правительству до 1 сентября разработать порядок проверки продаж предпринимателей. Против этой поправки выступили ряд депутатов.

Текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению, на сайте ВР не было. Была лишь сравнительная таблица, но в основном предложения были обнародованы Южаниной на заседании парламента.