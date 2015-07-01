В Украине заработала полноценная система электронного администрирования НДС

С 1 июля 2015 года система электронного администрирования налога на добавленную стоимость переведена из тестового режима в обычный и работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, в систему был добавлен показатель «суммы среднемесячного размера сумм налога, задекларированных плательщиком к уплате налога в бюджет и погашенных за последние 12 отчетных (налоговых) месяцев» на сумму 7,35 млрд по 153 тысячам налогоплательщиков.

ГФС отмечает, что по состоянию на утро 1 июля в Система электронного администрирования зарегистрированы 71 тыс. налоговых накладных и 2,5 тыс. расчетов корректировки на сумму 435 млн грн и 16,8 млн грн, а также 51 таможенная декларация на 3,6 млн грн.

«Система работает в штатном режиме», - подчекивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине электронных НДС-счетов предусмотрено нормами Налогового кодекса, что согласовано с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

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Согласно принятым решениям, с 1 января 2015 года предприниматели-плательщики НДС в автоматическом режиме отправляют налоговые платежи на специальные казначейские электронные счета, а затем они будут списаны в бюджет. Как утверждают в Государственной фискальной службе, это позволит исключить любые махинации с НДС, объем которых только в 2013 году составил порядка 70 млрд грн. До 1 июля 2015 года система работала в тестовом режиме.

Предприниматели неоднократно критиковали эту инициативу и предлагали отменить ее. Требование об отмене НДС-счетов прописано в Коалиционном соглашении, подписанном всеми фракциями – участниками большинства Верховной Рады. Также в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов.