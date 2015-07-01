Беларусь с 1 июля полностью перешла на выпуск чиповых банковских карточек

Беларусь 1 июля полностью перешла на выпуск банковских карточек с микропроцессором (чипом), передает БелаПАН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Альфа-Банка (Беларусь).

Теперь все выпускаемые банками карточки должны содержать микропроцессор стандарта EMV, что предусмотрено постановлением правления Национального банка. Цель инициативы — повысить защиту денежных средств клиентов от несанкционированного использования.

Читайте такжеБеларусь с 1 июля повышает тарифы на транспортировку нефти Между тем, в Беларуси еще используются терминалы, которые не поддерживают технологию считывания данных с микропроцессора карточки. Все новые карточки являются комбинированными, то есть, кроме чипа, содержат и магнитную полосу, поэтому их можно использовать и в таких терминалах. А вот эмиссия карточек международных платежных систем только с магнитной полосой с 1 июля прекращена.

Карточки VISA и MasterCard, которые содержат только магнитную полосу, будут обслуживать до окончания срока их действия. При их замене банк будет выдавать карточки с технологией стандарта EMV. Согласно решению Нацбанка, Беларусь откажется от использования карточек без чипа с 2022 года.