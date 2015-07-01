Нацбанк исключает повторение в Украине "греческого" сценария

Национальный банк Украины исключает повторение в Украине сценария Греции, которая, по сведениям зарубежных средств массовой информации, намерена объявить дефолт и выйти из еврозоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Украина не Греция. Проблема Греции фундаментально в том, что она поссорилась со своими основными кредиторами и альтернативных источников просто нет. Страна входит в еврозону, является частью монетарного режима еврозоны, и соответственно, все привязано к евро – внутренний рынок, включая банковскую систему, и внешний рынок», - сказал он.

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По словам Сологуба, в отличие от Греции, отношения Украины с внешними кредиторами складываются достаточно успешно. «Программы внешней помощи продолжаются, все, и мы видим от внешних кредиторов в основном положительные заявления. Выполняются их требования. Буквально на этой неделе парламент будет рассматривать еще несколько законов, которые, как и для МВФ, необходимы для Всемирного банка и так далее», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по сообщениям в ряде зарубежных средств массовой информации, Греция не выплатила Международному валютному фонду долг в размере 1,5 млрд евро и попросила об отсрочке этого платежа.

30 июня министры финансов еврозоны в ходе экстренной телефонной конференции отказались продлить финансовую помощь Греции. Чиновники Евросоюза сообщили, что переговоры по Греции продолжатся 1 июля.

Глава греческого правительства призвал жителей страны отвергнуть требования международных кредиторов на референдуме 5 июля. Европейские лидеры предупредили, что отказ от условий кредиторов будет означать выход Греции из зоны евро.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года. Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине второго транша на 1,7 млрд долл. ожидается в середине июля.

Вчера, 30 июня, в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча при участии представителей украинских властей, Международного валютного фонда и Комитета кредиторов, по итогам которой МВФ призвал Украину и ее кредиторов продолжать переговоры о реструктуризации, в то время как непосредственные стороны переговоров никаких заявлений пока не озвучили.

Ранее в МВФ заявляли, что Украина может рассчитывать на поддержку Фонда и продолжение финансирования, даже если переговоры о реструктуризации не будут завершены в срок и наша страна не сможет обслуживать долги перед частными кредиторами.