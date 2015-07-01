Украинцы в июне продали банкам в 5 раз больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты населением в июне составила 174 млн долл., сообщил сегодня журналистам директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, ссылаясь на последнюю статистику за июнь, без учета одного дня.

Согласно ранее обнародованным данным на сайте НБУ, тенденция превышения предложения валюты на наличном валютном рынке над спросом сохраняется пятый месяц подряд.

Представитель НБУ отметил, что население продает банкам больше валюты, чем покупает, что свидетельствует о стабилизации на наличном валютном рынке. «За июнь банки купили у населения 214 млн долл., продали – 40 млн долл., сальдо – 174 млн долл.», – сказал Пономаренко.

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Как сообщал УНИАН, украинцы в мае этого года продали иностранной валюты на 177 млн долл. больше, чем купили у банков.

В 2014 году чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) составила 2,410 млрд долл., что на 469,5 млн долл. меньше показателя 2013 года в 2,880 млрд долл.