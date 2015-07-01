У Гонтаревой говорят, что практически все требования МВФ выполнены

Украина выполнила практически все требования Международного валютного фонда для получения второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF, сообщил сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Мы рады видеть продолжение финансовой стабилизации. Рады видеть, что Украина выполнила практически все требования Международного валютного фонда - очень скоро будет заседание Совета директоров МВФ. Украина выполняет свои обязательства перед международными донорами, и те реформы, которые заложены в программе EFF, в принципе, проходят», - сказал Сологуб.

Ранее в Министерстве финансов Украины сообщали, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF ожидается в середине июля.

Вчера, 30 июня, в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча при участии представителей украинских властей, Международного валютного фонда и Комитета кредиторов, по итогам которой МВФ призвал Украину и ее кредиторов продолжать переговоры, в то время как непосредственные стороны переговоров пока никаких заявлений не озвучили.

Ранее в МВФ заявляли, что Украина может рассчитывать на поддержку Фонда и продолжение финансирования, даже если переговоры о реструктуризации не будут завершены в срок и наша страна не сможет обслуживать долги перед частными кредиторами.

Верховная Рада 18 июня приняла ряд законов в рамках пакета для выполнения предварительных требований МВФ к первому пересмотру программы, однако еще ряд документов, включая закон о совершенствовании системы гарантирования вкладов и финансировании НАК «Нафтогаз Украины», должны быть рассмотрены на этой неделе.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

По итогам последней оценочной миссии в Киеве в мае МВФ ухудшил свои прогнозы экономического развития Украины в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявил о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.