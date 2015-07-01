Нацбанк за месяц купил на межбанке $240 миллионов

Национальный банк Украины в июне выкупил самый большой с начала года месячный объем валюты на межбанковском валютном рынке - почти 240 млн долл., сообщил сегодня журналистам директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

По словам представителя НБУ, на межбанковском валютном рынке наблюдается излишек валюты, а спрос на валюту меньше ее предложения.

«В этом месяце удалось купить почти 240 млн долл., в связи с чем «Нафтогаз» может не покупать валюту у НБУ, а покупает валюту на открытом рынке, не оказывая давления на курс», - сказал он.

Также Пономаренко сообщил, что порядка 30 млн долл. в июне НБУ продал в ходе адресных интервенций, и в результате чистая покупка валюты за месяц превысила 200 млн долл., которые были зачислены на увеличение золотовалютных резервов.

По его словам, всего с начала года НБУ выкупил на рынке и направил на пополнение резервов 1,3 млрд долл. валюты, а сегодня регулятор планирует по итогам дня выкупить рекордный объем валюты на уровне 100 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в мае купил на межбанковском валютном рынке на 69 млн долл. больше валюты, чем продал, в том числе регулятор купил 169 млн долл. и продал 100 млн долл. из этой суммы НАК «Нафтогаз Украины».

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае выросли на 3%, или 287 млн долл., - до 9,918 млрд долл.