Выключить жадность

Группа депутатов-энтузиастов с завидной настойчивостью продолжает продавливать в парламенте популистский законопроект о реструктуризации валютных кредитов (1558-1), активно используя недостаток финансовой грамотности украинцев и их усталость от длительных кредитов и маленьких зарплат. Парламентский комитет по финансам на очередном заседании решил предпринять третью (после двойного провала) попытку вынести документ на рассмотрение Верховной Рады в четверг, 2 июля. «От имени комитета направил письмо главе парламента Владимиру Гройсману», - написал глава комитета, «радикал» Сергей Рыбалка и, для пущей серьезности, приложил скан своего письма.

Я уже вижу разъяренных якобы заемщиков под стенами Верховной Рады с традиционными плакатами. В то время как одни работают, чтобы сводить концы с концами, другие вообще взяли в руки оружие и отправились отстаивать независимость нашей страны, а третьи помогают вторым в рядах волонтеров, четвертые, с завидной регулярностью, приходят под парламент требовать отдать то, что им, по сути, не принадлежит.

Убытки банковской системы от принятия этого закона, по оценкам финансистов, вырастут еще на 100 млрд грн, то есть, практически удвоятся.

Но дело даже не в том, что у банковской системы нет денег для выполнения этого закона, предполагающего перевести всем желающим все валютные кредиты по курсу на дату заключения сделки, то есть, от 5 до 8 грн/долл., в зависимости от даты получения кредита. И дело не в том, что страна на пороге дефолта и в бюджете нет денег под аппетиты заемщиков, среди которых есть порядочные, а есть - не очень. Любой банк приветствует усилия заемщика погасить кредит и согласится на реструктуризацию в индивидуальном порядке – ему не нужна проблемная задолженность и растущие убытки. Но закон просто не позволяет банку закрыть глаза на то, что у заемщика есть элитная недвижимость или дорогое авто, а он не платит из принципа. Дело в справедливости.

Ничто не дается даром, и эти 100 млрд лягут на наши с вами плечи. Когда речь идет о военном налоге или помощи переселенцам, я могу заплатить. Но чужой кредит – это перебор.

Я тоже в детстве думала, что хлеб растет на деревьях, но потом узнала, что сначала нужно посадить пшеницу, потом собрать урожай, а уже после из этой пшеницы можно намолоть муки и испечь хлеб. Это если по законам природы, с учетом здравого смысла и нормальной логики. Но это - слишком сложный путь. И авторы законопроекта предлагают другой сценарий: зачем садить пшеницу, если можно сходить на соседнее поле, наворовать пшеницы да еще и заставить соседа ее перемолоть и напечь хлеба? В данном случае, этот сосед – мы с вами, рядовые граждане и налогоплательщики. А настойчивость, с которой проталкивается проект, вызывает подозрения, что таким образом кто-то хочет решить свои личные проблемы с банком, возможно, даже непосредственные авторы скандального документа.

Я может быть, тоже хочу, чтобы хлеб стоил 20 копеек, как в детстве. Почему, если я раньше покупала хлеб по 20 копеек, то теперь вынуждена тратить на него по 5 гривен. Может быть, виноваты банкиры, которые умные и богатые, и просто обязаны были мне были объяснить, что надо накупить хлеба впрок? Теперь пусть выдают мне беспроцентный и безвозвратный кредит на разницу между 20 копейками и 5 гривнями, умножив эту разницу на 365 дней и лет на 30. Иначе, как я возмещу свои убытки? Может, попросить уже знакомых депутатов, чтоб состряпали соответствующий законопроект? И собрать группу поддержки с барабанами и плакатами будет довольно просто. Думаете, кто-то против, чтобы хлеб был по 20 копеек?

Министерство финансов в своем письме парламентскому финансовому комитету высказалось против принятия этого законопроекта, обратив внимание депутатов, что реструктуризация задолженности по кредиту возможна только по согласованию между банком и заемщиком. В свою очередь, Национальный банк разъяснил, что для решения этой проблемы есть только два пути. Первый - добровольная конвертация на условиях меморандума, который предложили банки, предполагающего прощение заемщику до 50% долга, но только для социального и единственного для него жилья. Второй – принудительная конвертация, предусмотренная законопроектом 1558-1, который противоречит здравому смыслу и обязательствам Украины перед с Международным валютным фондом.

Законопроект, который в четверг будет рассматриваться Верховной Радой, в любом случае, должен быть ветирован президентом, если парламентарии, захлебнувшись популизмом и самолюбованием, все-таки его примут. Иначе можно сколько угодно продолжать требовать, чтобы хлеб стоил 20 копеек и верить, что он растет на деревьях. Либо же, наконец-то, выключить жадность и включить мозги.

Ольга Гордиенко