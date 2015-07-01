Еврокомиссия подтвердила получение от Греции запросов на новые кредиты - СМИ

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) по Греции закончился.

"Телеконференция Еврогруппы по Греции только что закончилась", — написал глава совета Йеруна Дейсселблума в Twitter.

Еврокомиссия подтвердила получение от Греции запросов на новые двухлетние кредиты от ESM и переговоры по реструктуризации долга, сообщает РИА Новости.

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Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис не исключил возможности переговоров по новой программе финпомощи от ЕС, взамен завершившейся в ночь на среду программе кредитования от Европейского фонда финстабильности (ЕФФС). По его словам, ЕК оценивала днем в среду предложения Греции и планировала представить свои соображения Еврогруппы.

Как известно, общая сумма долга Греции на 1 апреля 2015 года, по данным министерства финансов страны, составляет 312,7 миллиарда евро.