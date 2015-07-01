Еврокомиссия подтвердила получение от Греции запросов на новые кредиты - СМИ
Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис не исключил возможности переговоров по новой программе финпомощи от ЕС.
Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) по Греции закончился.
"Телеконференция Еврогруппы по Греции только что закончилась", — написал глава совета Йеруна Дейсселблума в Twitter.
Еврокомиссия подтвердила получение от Греции запросов на новые двухлетние кредиты от ESM и переговоры по реструктуризации долга, сообщает РИА Новости.
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Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис не исключил возможности переговоров по новой программе финпомощи от ЕС, взамен завершившейся в ночь на среду программе кредитования от Европейского фонда финстабильности (ЕФФС). По его словам, ЕК оценивала днем в среду предложения Греции и планировала представить свои соображения Еврогруппы.
Как известно, общая сумма долга Греции на 1 апреля 2015 года, по данным министерства финансов страны, составляет 312,7 миллиарда евро.