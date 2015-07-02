В России из-за нехватки средств впервые будет урезан бюджет здравоохранения

Накануне совещания по социальным вопросам в бюджете на 2016-2018 годы премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что принципы индексации соцвыплат следующих лет предполагается изменить. Впрочем, более важной темой совещания 2 июля может стать не индексация пенсий по инфляции (ее будут обсуждать отдельно), а бюджет здравоохранения, пишет "Коммерсант".

С большой вероятностью государству с 2016 года придется не только корректировать систему пенсионных выплат, но и впервые пойти на формальное сокращение объема госгарантий в системе обязательного медицинского страхования.

Социальные выплаты в 2016-2018 годах будут проиндексированы с учетом возможностей бюджета — такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии "Единая Россия". "Есть целый ряд очень чувствительных тем, включая тему индексации социальных выплат в период c 2016 по 2018 год, и вот нам тоже нужно очень внимательно к этому вопросу отнестись исходя из наших финансовых возможностей", - отметил глава правительства. Кроме этого на заседании экспертного совета при правительстве вчера же премьер-министр заявил: в пенсионное законодательство будут вносить изменения, связанные со старением населения.

Читайте такжеМинфин России хочет сэкономить на пенсионерах 2,6 триллиона рублейТаким образом, де-факто премьер-министр сообщил решение по самому сложному вопросу бюджетных проектировок 2016-2018 годов. Подход к индексации соцвыплат и пенсий — по целевому или по фактическому показателю инфляции — и составляет основное различие между двумя вариантами проектировок, которые Минфин представлял в правительство на прошлой неделе, как базовый вариант в итоге был утвержден подход, предполагающий увеличение пенсий в 2016 году на 5,5%. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, впрочем, тогда заявила, что будет отстаивать индексацию выплат в полном объеме в ходе дальнейших "отраслевых" совещаний. Изменения в пенсионное законодательство нужны лишь в случае, если принцип индексации по инфляции, предусмотренный законом, отменяют.

Базовый для будущих бюджетных проектировок документ — "Основные направления бюджетной политики на 2016-2018 годы" - предполагает для сфер здравоохранения, образования и соцобеспечения существенные сокращения.

По мнению Минфина, одним из основных способов увеличения бюджетной экономии при оказании бесплатной медпомощи должны стать уточнение и конкретизация списка ее видов. Также предлагается продолжить оптимизацию медперсонала, ориентируясь на показатели стран ОЭСР, "учитывая значительный вес расходов на заработную плату в общем объеме расходов на здравоохранение".

Кроме того, Минфин продолжает настаивать на окончательном переходе на финансирование всех видов высокотехнологичной медпомощи из страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Наконец, в части обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Минфин предлагает в том числе рассмотреть возможность "постепенного повышения пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин по шесть месяцев в год" — впрочем, не делая предложений о времени старта и условиях повышения.