Иран добился возвращения в страну 13 тонн золота из ЮАР, несмотря на санкции

Иранскому правительству спустя месяц "тяжелой работы" удалось вернуть в страну 13 тонн золота, которые были приобретены в Южно-Африканской Республике и в течение двух лет не могли быть переданы Тегерану из-за санкций, передает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Fars.

"13 тонн золота, которые ранее были приобретены и депонированы в Южной Африке в течение двух лет не могли быть переданы Ирану из-за санкций, были доставлены в Центральный банк вчера вечером", - заявил 1 июля глава Центробанка страны Валиолла Сеиф.

Читайте такжеСМИ опубликовали договора компаний Пинчука на поставки санкционных товаров в ИранПо словам Сеифа, возвращение золота стало результатом работы иранских переговорщиков в Вене.

Снятие санкций с Ирана и получение страной доступа к своим финансовым ресурсам и золоту за рубежом является одним из основных целей переговоров в Вене. "Шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Франция, Россия, США) при участии ЕС и Иран работают над итоговым соглашением по ядерной программе. Согласно достигнутым ранее договоренностям, итоговый документ должен был быть подготовлен до 30 июня, однако на очередном раунде переговоров в Вене стороны решили продлить работу над ним до 7 июля.