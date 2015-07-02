Беларусь на фоне сжатия рынка России намерена изменить географию экспорта

Беларусь планирует изменить географию экспорта и корзину поставляемых товаров, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он отметил, что, видя, как сжимается российский рынок, Беларусь активизировала работу по диверсификации экспорта. "Наш новый подход к экспорту определяет: треть продукции должна отправляться на рынки Евразийского экономического союза, треть - в страны Евросоюза, еще треть - в страны "дальней дуги" (государства Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки). Именно сбалансированная география экспорта позволит Беларуси к 2020 году выйти на положительное сальдо внешней торговли", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеПрезидент Беларуси призвал инвесторов "не быть жлобьем" и работать ответственно"Как известно, кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет - оправдания. Сегодняшняя ситуация - это время возможностей", - подчеркнул Лукашенко.