В Раде заявили, что не разрешали покупать валюту без паспорта

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила в комментарии УНИАН.

Она отметила, что в подготовленном к первому чтению законопроекте под №1088 “О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” такая норма была предусмотрена.

Южанина подчеркнула, что при подготовке законопроекта ко второму чтению рабочая группа, работавшая над документом, исключила эту норму.

“Когда заседала рабочая группа, то она исключила эту норму, поскольку она не касалась норм, которые регулируются данным законом”, - отметила Южанина.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» о снижении фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования при применении регистраторов расчетных операций» (№ 1088).

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Южанина заявила, что законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, согласно которым регистратор расчетных операций (РРО) не применяется к плательщикам единого налога первой группы и второй, третьей групп - физическим лицам предпринимателям независимо от избранного вида деятельности, которые в течение календарного года имеют доход, не превышающий 1 млн грн.

По словам Южаниной, в случае превышения РРО применяется к такому плательщику налога обязательно.