Порошенко подписал закон о получении 1,8 миллиарда евро помощи от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере до 1 млрд 800 млн евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был проголосован Верховной Радой Украины 18 июня текущего года.

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Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС был подписан 22 мая 2015 года в Риге и вступает в силу с даты получения Европейским Союзом официального письменного уведомления от Украины о выполнении всех внутригосударственных процедур, предусмотренных законодательством Украины.