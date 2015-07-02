Депутаты приняли новый закон о Счетной палате

Верховная Рада приняла внесенный президентом Украины закон о Счетной палате (№2072).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим голосованием ВР отменила свое предыдущее решение, принятое ранее, о направлении законопроекта на повторное второе чтение.

Закон был принят с правками по назначению членов Счетной палаты, которые озвучил председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам бюджета Иван Крулько.

В частности, определяется, что комитет, в предмет ведения которого входят вопросы бюджета, рассматривает документы, представленные кандидатами на должности членов Счетной палаты, и предварительно обсуждает кандидатов относительно их соответствия требованиям, установленным Законом "О Счетной палате", и подает на рассмотрение Верховной Рады решение с выводами по каждому кандидату.

Также устанавливается, что Верховная Рада определяет кандидатов на должности членов Счетной палаты рейтинговым голосованием и утверждает список членов Счетной палаты в соответствии с количеством вакантных должностей большинством голосов от конституционного состава.

"Как это будет происходить на практике - все кандидатуры, которые будут поданы на рассмотрение, будут в зале рассматриваться и после этого состоится рейтинговое (голосование), где будет определен список из 9. И кто набрал в рейтинге больше всего в этом списке, будут поставлены на голосование списком 9 кандидатур", - пояснил Крулько.

В целом принятый закон определяет организацию, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты.

Устанавливается, что Счетная палата от имени Верховной Рады Украины осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием. Счетная палата подотчетна ВР и регулярно информирует о результатах своей работы.

Вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий и общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и их должностных и служебных лиц в деятельность Счетной палаты запрещается.

Прекращение полномочий Верховной Рады Украины не может быть основанием для прекращения полномочий членов Счетной палаты.

Полномочия, возложенные на Счетную палату Конституцией Украины, осуществляются через осуществление мер государственного внешнего финансового контроля (аудита).

Государственный внешний финансовый контроль (аудит) обеспечивается Счетной палатой путем проведения финансового аудита, аудита эффективности, экспертизы, анализа и иных контрольных мероприятий.

Финансовый аудит заключается в проверке, анализе и оценке правильности ведения, полноты учета и достоверности отчетности в отношении поступлений и расходов бюджета, установлении фактического состояния дел относительно целевого использования бюджетных средств, соблюдении законодательства при осуществлении операций с бюджетными средствами.

Аудит эффективности предполагает установление фактического состояния дел и оценки относительно своевременности и полноты бюджетных поступлений, производительности, результативности, экономности использования бюджетных средств их распорядителями и получателями, законности, своевременности и полноты принятия управленческих решений участниками бюджетного процесса, состояния внутреннего контроля распорядителей бюджетных средств.

Согласно закону, если во время подготовки проекта государственного бюджета возникли разногласия относительно определения объема финансового обеспечения деятельности Счетной палаты, и Кабинетом министров не урегулированы разногласия, Счетная палата может подать в комитет Верховной Рады, в предмет ведения которого входят вопросы бюджета, соответствующие предложения (с обоснованиями и расчетами) для принятия соответствующего решения во время рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины.

Предполагается, что Счетная палата по результатам осуществления мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита): регулярно информирует ВР, президента о результатах осуществления мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита), включая факты нарушений бюджетного законодательства; подает Верховной Раде выводы относительно проекта закона о государственном бюджете; ежеквартально представляет в ВР выводы о состоянии выполнения закона о государственном бюджете, а также предложения по устранению выявленных отклонений и нарушений; подает ВР выводы и предложения по годовому отчету о выполнении закона о государственном бюджете Украины.

По результатам представления ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты Верховная Рада может принять решение о проведении внешнего аудита Счетной палаты.

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Председатель Счетной палаты назначается на должность ВР по представлению председателя Верховной Рады Украины. Спикер вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о назначении на должность председателя Счетной палаты одного из членов Счетной палаты.

Срок полномочий членов Счетной палаты составляет 6 лет. Срок полномочий председателя Счетной палаты и его заместителя составляет 6 лет без права быть переизбранным на новый срок в пределах текущего срока их полномочий как членов Счетной палаты.