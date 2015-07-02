Порошенко потребовал от силовиков прекратить "фестиваль контрабанды" на западной границе
15:03, 02 июля 2015Финансы
2234
Президент Украины Петр Порошенко требует от СБУ, таможни и милиции пресечь поток контрабанды на западной границе Украины.
REUTERS
Об этом он заявил во время совещания с силовиками в помещении Львовской областной государственной администрации.
Читайте такжеСБУ пресекла деятельность двух групп по контрабанде психотропных веществ
«Ставлю четкую задачу перед СБУ, таможней, милицией - прекратить этот вечный фестиваль контрабанды на западной границе», - написал Порошенко в Twitter.
Ставлю четкие задачи перед СБУ, таможней,милицией - прекратить этот вечный фестиваль контрабанды на западной границе. pic.twitter.com/KfC0wEgdfv
— Петр Порошенко (@poroshenko) July 2, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter