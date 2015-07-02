Порошенко потребовал от силовиков прекратить "фестиваль контрабанды" на западной границе

Об этом он заявил во время совещания с силовиками в помещении Львовской областной государственной администрации.

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«Ставлю четкую задачу перед СБУ, таможней, милицией - прекратить этот вечный фестиваль контрабанды на западной границе», - написал Порошенко в Twitter.