Порошенко потребовал от силовиков прекратить "фестиваль контрабанды" на западной границе

15:03, 02 июля 2015
Финансы
2234

Президент Украины Петр Порошенко требует от СБУ, таможни и милиции пресечь поток контрабанды на западной границе Украины.

REUTERS

Об этом он заявил во время совещания с силовиками в помещении Львовской областной государственной администрации.

Читайте такжеСБУ пресекла деятельность двух групп по контрабанде психотропных веществ

«Ставлю четкую задачу перед СБУ, таможней, милицией - прекратить этот вечный фестиваль контрабанды на западной границе», - написал Порошенко в Twitter.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter