Представители власти не имеют права передавать свои банки родственникам - НБУ

Закон Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает специальные ограничения в отношении представителей органов власти, обязуя их в течение 30 дней после назначения (избрания) передать в управление другому лицу принадлежащие предприятия и корпоративные права в юридических лицах, включая банки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, комментируя полученную информацию о реальных собственниках украинских банков.

Национальный банк подтвердил, что установил ряд финучреждений, в составе акционеров которых есть действующие народные депутаты Верховной Рады и представители органов власти, и предложил ознакомиться с обновленными данными о структуре собственников банков на своем сайте.

При этом регулятор отметил, что банковское законодательство не предусматривает специальных ограничений в отношении представителей органов власти. «Зато они (ограничения) установлены Законом Украины «О предотвращении коррупции» относительно корпоративных прав в отношении любого юридического лица, в том числе банка. В частности, лица, указанные в этом законе, обязаны в течение 30 дней после назначения (избрания) на должность передать в управление другому лицу принадлежащие им предприятия и корпоративные права в порядке, установленном законом», - говорится в сообщении. Одновременно Нацбанк подчеркивает, что законом запрещается передавать в управление предприятия и корпоративные права в пользу членов своей семьи.

По информации регулятора, у него нет полномочий требовать выполнения этой нормы антикоррупционного законодательства, но в пределах своей компетенции НБУ требует у представителей органов государственной власти в случае приобретения или увеличения существенного участия в банке копию декларации, как это предусмотрено в положении о регистрации банков.

Читайте такжеВ Украине осталось 128 работающих банковКак сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить данные о реальных собственниках и контролерах, после чего в течение июня публиковал обновленные данные на своем сайте.

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По оценкам регулятора, раскрытие реальных собственников банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к неплатежеспособным банкам.

С начала года НБУ за нарушения законодательства о раскрытии реальных собственников признал проблемными два банка.

Также регулятор отказывает в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в «черном списке» НБУ, в котором числятся 837 руководителей и 111 владельцев существенного участия, причастных к обанкротившимся банкам.