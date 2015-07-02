Международные резервы России за последнюю неделю июня сократились почти на $3 миллиарда

Международные резервы России за прошедшую неделю с 19 по 26 июня сократились на 0,7% и составили $362 млрд, передает Газета.ru со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Следовательно, международные резервы снизились на $2,6 млрд.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы России уменьшились в 1,3 раза и составили $385,46 млрд.