Уровень безработицы в США сократился до 7-летнего минимума

Уровень безработицы в США, по данным Бюро статистики труда страны, по итогам июня сократился до 5,3% против майского показателя в 5,5%, передает Bloomberg.

Таким образом, безработица в США в июне упала до минимума с апреля 2008 года. Аналитики прогнозировали снижение до 5,4%.

Читайте такжеМВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 годаКак сообщал УНИАН, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США 17 июня снова сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0-0,25% годовых. В ходе выступления глава регулятора Джанет Йеллен сказала, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет "позже в этом году" на фоне медленного роста экономики.

Повышение ставки тесно связано с показателем ВВП и уровнем безработицы.

ФРС прогнозировала ранее уровень безработицы в 2015 году 5,3%, в 2016 году - 5,2%. Таким образом, уже к концу 2015 года будет достигнута так называемая «полная занятость», то есть, ситуация, когда безработица является низкой, но не настолько, чтобы вызвать инфляцию.