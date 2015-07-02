Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину $1,4 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов «семьи» экс-президента Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долл. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в дальнейшем с целью легализации часть этих средств в эквиваленте 1,150 млрд долл. США были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные средства в эквиваленте 220 млн долл. США размещены на депозитах в украинских банках.

В настоящее время, по информации Госфинмониторинга, эти активы благодаря предоставленным службой материалам в Генеральную прокуратуру Украины арестованы по решению Печерского районного суда г. Киева.

Также по обращению Госфинмониторинга подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали 49,510 млн долл. США на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем, за рубежом.

Всего с 1 января по 1 июня 2015 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в том числе по операциям с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн.

В рамках расследования по этим делам служба в течение марта 2014-го – мая 2015 года выявила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США. В том числе заблокированы денежные средства на 1,731 млрд грн, 229,9 млн долл. США, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и 1 млрд долл. США.

Также сообщается, что Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на 107 млн долл. США, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.

Читайте такжеЯнукович и члены прежнего правительства "отмыли" 77,2 млрд гривень - Госфинмониторинг

Справка УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.