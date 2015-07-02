Нацбанк сегодня продавал и покупал доллары на межбанке по 21/23 гривни

Национальный банк Украины в четверг выходил на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 21,00/23,00 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил казначей крупного коммерческого банка Украины.

По его мнению, выставленным коридором значений регулятор удерживает рынок от значительных колебаний и скачков.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,01 грн/долл.