Нацбанк сегодня продавал и покупал доллары на межбанке по 21/23 гривни
18:40, 02 июля 2015Финансы
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Выставленным коридором значений регулятор удерживает рынок от значительных колебаний и скачков
Гривня закрыла межбанк на уровне 21,01 за доллар / Фото УНИАН
Национальный банк Украины в четверг выходил на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 21,00/23,00 грн/долл.
Об этом УНИАН сообщил казначей крупного коммерческого банка Украины.
По его мнению, выставленным коридором значений регулятор удерживает рынок от значительных колебаний и скачков.
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,01 грн/долл.
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