Кабмин назначил нового главу Госрезерва

Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен Кабинетом министров в августе 2014 года

Кабинет министров Украины назначил Вадима Мосийчука главой Государственного агентства резерва, говорится в правительственном распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина. «Назначить Мосийчука Вадима Адамовича главой Государственного агентства резерва Украины», - говорится в распоряжении. Читайте такжеКабмин сменил главу Госспецсвязи Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен Кабинетом министров в августе 2014 года. С тех пор обязанности главы ведомства исполнял Владимир Жуков.

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