Кабмин назначил нового главу Госрезерва
19:01, 02 июля 2015Финансы
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Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен Кабинетом министров в августе 2014 года
Обязанности главы ведомства исполнял Владимир Жуков / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Вадима Мосийчука главой Государственного агентства резерва, говорится в правительственном распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.
«Назначить Мосийчука Вадима Адамовича главой Государственного агентства резерва Украины», - говорится в распоряжении.
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Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен Кабинетом министров в августе 2014 года. С тех пор обязанности главы ведомства исполнял Владимир Жуков.
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