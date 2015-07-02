Кабмин назначил нового главу Госрезерва

19:01, 02 июля 2015
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Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен Кабинетом министров в августе 2014 года

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины назначил Вадима Мосийчука главой Государственного агентства резерва, говорится в правительственном распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

«Назначить Мосийчука Вадима Адамовича главой Государственного агентства резерва Украины», - говорится в распоряжении. 

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Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен Кабинетом министров в августе 2014 года. С тех пор обязанности главы ведомства исполнял Владимир Жуков.

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