Российский Минфин ожидает сокращения Резервного фонда в 9 раз

К 2018 году объем Резервного фонда России составит 500 миллиардов рублей. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает lenta.ru.

На текущий момент в фонде находятся 4,3 триллиона рублей. Таким образом его размер за три года уменьшится в 8,6 раза.

Чиновник отметил, что в 2015-2017 годах дефицит бюджета будет финансироваться прежде всего за счет средств Резервного фонда. В этом году планируется потратить 2,5-3 триллиона, в последующие два года — еще триллион.

Силуанов сообщил, что при цене на нефть в 70 долларов за баррель можно будет возобновить пополнение Резервного фонда.

Тратить весь фонд в ближайшую трехлетку — ошибка, подчеркнул Силуанов.

По последним данным Минфина, объем Резервного фонда на 1 июня составил 4,27 триллиона рублей. За месяц он вырос на 5,6 процента в рублевом выражении. Фонд состоит из 37,26 миллиарда долларов, 28,27 миллиарда евро и 5,25 миллиарда фунтов стерлингов.

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По оценке Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2016 году фонд может быть опустошен при сохранении санкций против России и текущих цен на нефть.

Ожидается, что в 2015 году дефицит федерального бюджета составит 2,68 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП. Доход казны составит 12,5 триллиона рублей, из них 5,6 триллиона — за счет продажи нефти и газа. В бюджет заложена стоимость нефти в 50 долларов за баррель.