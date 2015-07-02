АМКУ одобрил приобретение "Неос Банка" единственным акционером "Альфа Банка"

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Дано разрешение компании ABH Ukraine Limited (Никосия, Кипр) на приобретение акций публичного акционерного общества «Неос Банк» (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ABH Ukraine Limited 17 апреля 2014 года закрыла сделку с Bank of Cyprus Group по покупке 99,77% акций украинского «Банка Кипра» («Неос Банка») и кредитного портфеля, выданного группой «Банка Кипра» украинским заемщикам. Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 млн евро.

Национальный банк через несколько дней оштрафовал компанию ABH Ukraine Limited за приобретение «Неос Банка» без согласования с регулятором. Размер штрафа составил 0,1% от уставного капитала «Неос Банка» по состоянию на дату правонарушения. По информации НБУ, при определении размера штрафа регулятор принял во внимание признание правонарушителем факта совершения правонарушения и его готовность принять неотложные меры для устранения последствий.

Справка УНИАН. «Банк Кипра» (Киев, ранее «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. 17 апреля 2014 года акционеры «Банка Кипра» приняли решение о смене названия финансового учреждения на «Неос Банк».