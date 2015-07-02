НБУ: банки потеряют 100 миллиардов, если Рада поддержит реструктуризацию валютных кредитов

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно проекта закона Украины 1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте", размещенном на сайте регулятора.

«Принятие законопроекта 1558-1 будет иметь разрушительный характер для финансовой и банковской системы. Ведь им предлагается обязать банки конвертировать все потребительские кредиты в иностранной валюте по курсу на момент подписания договора (примерно 5,05 грн/долл. США). Под угрозу будет поставлена не только стабильность банковской системы, но и благосостояние всех граждан», - сказано в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что в случае реализации указанных положений законопроекта банковская система утратит способность придерживаться обязательных нормативов капитала, что приведет к необходимости немедленной капитализации банков, в том числе государством через рефинансирование.

Кроме того, предусмотренные законопроектом меры существенно нарушают баланс прав сторон кредитного договора - кредиторов и заемщиков в пользу потребителя, возлагая всю тяжесть убытков исключительно на банковскую систему.

«Национальный банк Украины считает, что урегулировать вышеупомянутый вопрос необходимо исключительно на добровольных и договорных началах», - отмечается в сообщении.

Регулятор напомнил, что запрет вмешательства государства и НБУ в переговорный процесс между заемщиками и банками о реструктуризации кредитов в иностранной валюте закреплен Меморандумом об экономической и финансовой политике, заключенным в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля поддержала в первом чтении проект закона о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№1558-1).

Проектом предусмотрено, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора.

При реструктуризации авторы законопроекта предлагают списывать курсовую разницу на убытки банков и не повышать процентную ставку за пользование кредитом.